برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة

لشبونة - رويترز | Wednesday, 27 September 2017 - 23:53 pm

حقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة بهدف دون رد على مضيفه سبورتنج لشبونة بفضل هدف بنيران صديقة احرزه سيباستيان كواتيس ليساعد العملاق الاسباني على تصدر المجموعة الرابعة اليوم الاربعاء.



وبعد شوط أول مخيب للامال هز برشلونة الشباك بمساعدة الحظ بعدما ارتبك كواتيس ليضع الكرة في شباكه تحت ضغط من لويس سواريز في الدقيقة 49.



وشارك ليونيل ميسي في المباراة رقم 593 مع برشلونة ليتساوى مع كارليس بويول في المركز الثالث في قائمة الأكثر خوضا للمباريات مع الفريق على مر العصور لكن اللاعب الارجنتيني أخفق في مضاعفة الغلة بعدما كان قد سجل هدفين أمام يوفنتوس في المباراة الافتتاحية.



ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة بست نقاط متفوقا بثلاث نقاط على سبورتنج ويوفنتوس وصيف بطل الموسم الماضي الذي تغلب على اولمبياكوس 2-صفر. ولم يحصد الفريق اليوناني أي نقطة حتى الان بعد مباراتين.