العثمان والمالك يفوزان ببطولة الجولف

الرياض ـ نواف الشعلان | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

تفوق اللاعبان السعوديان، عبد الرحمن العثمــان، وسعود المالك على عدد كبير من لاعبي الجولف من مختلف الجنسيات الأجنبية وظفرا ببطولة المراعي المفتوحة التي أقــامها نادي ديراب للجولف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية على ملاعبه الدولية في ضاحية ديراب بغرب مدينة الرياض.

وأقـيــمت البطـــولة في نسختها الـ 20 التي ترعاها شركة المراعي بمشاركة 120 لاعباً يتقدمهم لاعبو المنتخبين السعودي والبحريني للجولف.