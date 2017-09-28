الفيحاء ينظم حملة “دمي لوطني”

المجمعة ـ محمد السناني | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمي لوطني"، والتي ينظمها مستشفى الملك خالد في المجمعة بمناسبة اليوم الوطني تحت رعاية نادي الفيحاء.

وأقيم حفل في المجمعة مول بحضور سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء وعبد الله البخيّت مدير مستشفى الملك خالد وعبد الله اليوسف نائب رئيس الفيحاء.

من جهته، قدم البخيت في حديثه أثناء حفل الحملة التهنئة للقيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ 87 للسعودية ولإدارة الفيحاء على رعايتها للحملة.

أكد سعود الشلهوب رئيس نادي الفيحاء أن مشاركة ناديه في الحملة تأتي لتعزيز الدور الاجتماعي بالأندية الرياضية والتي تعتبر من الأولويات التي تهتم بها إدارة النادي من أجل تفعيلها.