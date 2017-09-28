“الأولمبية” توقع اتفاقية اليوم المدرسي

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

تــوقع اليوم اللـجــنة الأولمبيـة السعودية، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، بمقر الشركة في الرياض، اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لتفعيل برنامج اليــوم الأولمبي المدرسي الذي يستهدف 160 مدرسة في 16 إدارة تعليمية على مستوى السعودية، وذلك بحضور المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية السعودية الأمير خالد بن بندر بن مساعد، وعبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية، والدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية.