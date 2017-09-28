المسابقات تصدر جدولي الشباب والناشئين

الرياض ـ واس | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة المسابقـــات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول بطولة دوري درجة الشباب "الفئة الممتــازة" 2017ـ2018م الذي سينطلق يوم السبت 29ـ 2ـ1439هـ الموافق 18 نوفمبر 2017م، ويختــتم يوم السبت 12ـ8 ـ1439هـ المـــوافق 28 إبريل 2018م. وقامت اللجنة بإعلان جدول بطــــولة دوري درجة الناشئين "الفئة الممتازة" 2017ـ2018م، الذي سينطلق يوم الجمعة 28ـ2ـ1439هـ، الموافق 17 نوفمبر 2017م، ويختتم يوم الجمعة 11ـ 8 ـ1439هـ الموافق 27 إبريل 2018م.