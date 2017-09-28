الاتحاد العربي يطلب إقامة الجودو في مكة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

طـلـــب الاتحاد العــربي للجودو من الاتحاد السعــودي للعـــبة إمكــانية إقــــامة البطـــولة العربية في مكة المكرمة في منتـصف ديسمبـــر المقبل وينتظر الاتحاد العربي الموافقة من أجل إقامة البطولة في نادي الوحدة في الموعد المحدد بمشاركة 12 دولة وأكثر من 42 لاعباً يمثلون المنتخبات والأندية العربية.

من جهـته، أعرب المهــندس نعـــمان شاهـر رئيس الاتحاد العربي للجودو عن أمله في استجابـة الجهات الرسميـــة السعودية بالموافقة على إقامة البطولة في نادي الوحدة، بعد نجاحها في الموسم الماضي.