لجنة الريشة الطائرة تكرم منسوبيها

الرياض ـ واس | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

أقام مقرن المقرن رئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للريشة الطائرة، بحضور خالد الحميد وعبد الكريم الربيـــعة عضوي مجلس الإدارة، ويزيد بن يوسف المسعود الرئيس التنفيذي ولاعبي المنتخب السعودي والطاقم الفني للجنة، حفلاً تكريميًّا لمنسوبيها؛ وذلك تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض باللجنة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

وشهد الاحتـــفال الذي أقيم في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تكريم عمـــار عوض مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة؛ لما بذله من جهود كان لها الأثر في الارتقاء بمستويات أداء لاعبي المنتخب خلال البطولات والمعسكرات التــدريبية، كما تم تكريم نواف الغامدي لاعب النخبة كأفضل لاعب خلال بطولة ماليزيا الدولية، التي تعد البطولة الدولية الأولى التي تشارك بها اللجنة، ممثلة بذلك السعودية دوليًّا، كما كُرِم كأفضل لاعب خلال المعسكر التدريبي الخــــارجي الذي أُقيم الشهرين الماضيين في الأكاديمية العالمية الماليزية.