انطلاق دورة حكام الصالات في الباحة

الباحة ـ الرياضية | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

انطلقت أمس الدورة الإعدادية الأولى لحكام الدوري الممـــتاز لكرة قدم الصالات، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مدينة الباحة، بمشاركة 38 حكماً.

وتهدف الدورة التي تقيمها لجنة الحكام ويحـــاضر فيها الدولي المصري محمد إبراهيم فرج إلى إعداد وتهيئة الحكام تمهيداً لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في السادس عشر من محرم الجاري.

وسيخضع الحكام إلى العديد من المحاضرات النظرية والتمارين العملية وإجراء اختبارات لياقية وأخرى قانونية.

يذكر أن الدورة تحظى بحضور فهد الملحم وعبد الرحمن الأحمري عضوي لجنة الحكام.