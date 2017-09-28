اتحاد التنس يبدأ بـ 8 بطولات

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 28 September 2017 - 00:00 am

انطلقت ثماني بطولات لفردية الأندية للعبة التنس الأرضي في العديد من المناطق السعودية، حيث استضافت الرياض البطولة الفردية لأندية الرياض والخرج في معهد إعداد القادة، بينما شهدت مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة منافسات أندية المجمعة والزلفي.

وأقيمت منافسات أندية القصيم في نادي الأمل بالبكيرية، وتتنافس أندية حائل والجوف في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، بالإضافة إلى منافسات بطولة جدة والتي كانت لأندية منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير، في المقابل لعبت أندية الدمام والقطيف بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.

واحتضنت مدينة الأمير عبد الله بن جلوي أندية الأحساء في الوقت الذي تتنافس فيه أندية شقراء والدوادمي على ملاعب نادي الوشم.