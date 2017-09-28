روجيرو: كل مدرب طموح يتمنى أن يدرب النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 28 September 2017 - 18:20 pm

أكد البرازيلي روجيرو لورنزو مدرب النصر (المؤقت)، جاهزية فريقه لمباراة الشباب غداً الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن مباريات الجولة الخامسة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



وقال مدرب النصر المؤقت: "أنا لست غريباً على النصر بل أنا أحد المدربين العاملين بالنادي كمدرب للفريق الأولمبي ومتابع باستمرار للفريق الأول ولدي رؤية كاملة عنه وهذا بالطبع سيساعدني على تحقيق ما نرغب في القيام به في هذه المباراة".



وأضاف: "لمست من اللاعبين الحماس والرغبة على عدم التفريط بالمزيد من النقاط وهذا الشعور أعطاني دافعاً للتفاؤل بأننا سنقدم في هذه المباراة مستوى ونتيجة ترضي كل محب لهذا الكيان".



وتابع: "لقد شاهدت للشباب في عدة مباريات من بينها مباراته الأخيرة أمام الاتفاق وهو فريق جيد لديه نقاط قوة ولدية نقاط يمكن استغلالها لتحقيق الفوز المهم لدينا أن نكون جاهزين ومركزين طوال دقائق المباراة ونعمل بكل جد على استثمار الفرص لتحقيق الفوز".



ورفض مدرب النصر المؤقت الحديث عن استمراريته مع الفريق الأول وقال، :" هذا قرار خاص بإدارة النادي وكل مدرب طموح يتمنى أن يدرب النصر كونه فريق كبير، وأنا مدرب للفريق الأولمبي جئت للفريق الأول لتحسين الأمور الفنية للفريق ومعالجة أي قصور فني حدث في المباريات الماضية وأتمنى أن أنجح في مهمتي كما اتمنى التوفيق للفريق".