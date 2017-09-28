رئيس البايرن: تم إزاحة "العدو" من تدريب الفريق

الرياضية - الألمانية | Thursday, 28 September 2017 - 21:51 pm

شدد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النادي البافاري لم يكن لديه خيارا آخر سوى إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب الفريق، بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين العديد من العناصر الأساسية في الفريق.



وقال هونيس: "لا يمكنك كمدرب أن تكون في خصومة مع معظم نجوم الفريق البارزين".



وأضاف: "تعلمت مقولة في حياتي إن العدو عندما يتواجد في سريرك هو الأكثر خطورة، وهذا ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار".



وقرر بايرن إقالة أنشيلوتي اليوم، في اليوم التالي لخسارة الفريق المدوية 3-0 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث شهدت المباراة إبقاء أنشيلوتي على عدد من عناصر الفريق الأساسية على مقاعد البدلاء.