مدرب الشباب: كارينيو لم يعطني أي معلومات لهزيمة النصر

الرياض- الرياضية | Thursday, 28 September 2017 - 22:06 pm

أكد الإنجليزي مايك نويل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، أن مواجهة النصر اليوم تعتبر الأخيرة بالنسبة له كمدرب للفريق الأول.



وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر النادي: "سأبحث عن الفوز وحصد النقاط، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم لخوض المباراة".



وأضاف: "نفتقد هتان باهبري، ولكننا قادرون على تعويض غيابه، ولدينا مجموعة مميزة وقادرة على إثبات نفسها".



وأضاف: "طلبت من اللاعبين اللعب بأريحية؛ لأن لعب كرة القدم سهل جدًّا؛ لذا عليهم أن يفكروا في حصد النقاط الثلاث".



وعن تواصله مع دانيال كارينيو، المدرب الجديد للفريق الشبابي، أوضح أنه لم يتصل به، ولم يتلق أي معلومات عن النصر، بحكم أنه سبق وأشرف على تدريبه، وحقق معه بطولتي الدوري والكأس.