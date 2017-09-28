كهربا يقود الاتحاد لانتصار ثمين على التعاون

القصيم - الرياضية | Thursday, 28 September 2017 - 22:41 pm

عاد نادي الاتحاد إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2-1 من مضيفه التعاون في المرحلة الخامسة للمسابقة اليوم الخميس.



وارتفع رصيد الاتحاد إلى سبع نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد التعاون، الذي تكبد خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، عند خمس نقاط في المركز العاشر.



وبادر فهد الأنصاري بالتسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل عبدالمجيد السواط للتعاون في الدقيقة 47.



ولم يهنأ التعاون بتعادله كثيرا، بعدما أحرز المصري محمود عبدالمنعم (كهربا) الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 52.



وصالح الاتحاد جماهيره التي شعرت بخيبة أمل بسبب نتائج الفريق المهتزة في المسابقة هذا الموسم، لاسيما خلال المرحلتين الماضيتين التي حصد خلالهما الفريق نقطة واحدة.