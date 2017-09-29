الشباب يتنازل للنصر عن 20 في المئة من مدرجاته

الرياض ـ سلطان العتيبي وعبد الإله المرحوم | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

قدمت إدارة نادي الشباب استئنافًا رسميًّا لمركز التحكيم الرياضي، ضد قرار إيقاف عبد الله القريني رئيس مجلس الإدارة موسمًا رياضيًّا واحدًا مع تغريمه 300 ألف ريال؛ لاتهامه بالإساءة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر وسائل الإعلام، على خلفية انتقال محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.

وكان اتحاد القدم ممثلًا في لجنة الانضباط قد أصدر قرارًا بإيقاف القريني أغسطس الماضي، وفقًا للفقرة الثانية من المادة الثالثة والخمسين من لائحة الانضباط، ونصّ قرار الانضباط على إيقاف القريني مدة عام عن الممارسة أو المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم مع الغرامة المالية.

من جهة أخرى، أكد لـ "الرياضية" مصدر مأذون في نادي الشباب أن إدارة الفريق الأبيض تنازلت عن 20 في المئة من المدرجات الخاصة بالفريق لصالح جماهير نادي النصر، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ لتصبح المدرجات مناصفة بين جماهير الناديين، بواقع خمسين في المئة لكلٍّ منهما، وكان تقسيم المدرجات في مباريات الفريقين يمثل هاجسًا كبيرًا بين الإدارتين، حيث يصر كل نادٍ على نسبته عندما يكون هو المستضيف، وكان يتم حسم الأمر وفقًا للأنظمة والمعايير الداخلية،

وأوضح مصدر في اتحاد الكرة أنه في حال دخول ناديين في جدل حول نسب المدرجات مستقبلًا، فإنه يفترض الرجوع إلى الأنظمة والمعايير الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم المطبق في منافساته، حيث يمنح ما نسبته ثمانية في المئة فقط للفريق الضيف، وللفريق المضيف الخيار في منح نسبة إضافية لجماهير الفريق الآخر إذا أراد.