الدوسري يرأس الروضة بالتزكية
الدمام ـ الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am
فاز إيهاب الدوسري برئاسة نادي الروضة للأربعة أعوام المقبلة بالتزكية وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول الأربعاء بحضور عبد اللطيف العرادي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء وأحمد أبشـــواف مندوب شؤون الأندية وأعضاء لجنة الانتخــابات للأندية الرياضية بهيئة الرياضة.
كما تمت تزكية القائمة الانتخابية التي ضمت كلاً من حمد الشهاب والفيصل الخنيــفر وخالد الحجرف وعبد العزيز المعيويد ومحمد العيادة وخالد الخنيفر.
ووزع مجـــلس الإدارة الجديد في اجتماعه الأول أمس المنـــاصب، حيث تم اختيار الفيصل الخنيفر نائباً للرئيــس ومحمد العيادة أميناً عاماً وخالد الحجرف أميناً للصندوق.