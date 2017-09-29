اختــارات لجنة اكتشاف المواهب من مواليد السعوديــة مساء أمس الخميس في الرياض ما يقرب من 70 لاعباً موهوباً.ومن بين الذيــن تم اختيارهم المصري أحمد أشرف بعد تقديمـه مستوى مميزاً نال إعجاب أعضاء اللجنة.وكان أشرف قد لعب في ا