الفيصلي يحقق المراكز الأولى في الطاولة
المجمعة ـ محمد السناني | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am
حقق فريق الفيصلي للشباب لتنس الطاولة المراكز الثلاثة الأولى في بطولة مكتب هيئة الريــــاضة بالمجمعة للعبة والتي جرت في مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.
وجـــاءت المراكز الأولى عن طــــريق اللاعـــبــبين يوسف المطـــــيري "الأول" وتركي المطـــــيري "الثـــاني"وسالــم الرشيدي "الثالث".
وفي فئة الزوجي حقق يوسف المطيري وتركــي المطــــيري لاعبا الفيصلي المركز الأول، فيما حقق ماجد المطيري المركز الثالث في فئة البراعم.