“الأولمبية” و”تطوير” يوقعان اتفاقية اليوم المدرسي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

وقعت اللجنة الأولمــبـية السعودية وشركة تطــــوير للخدمات التعليمية، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع برنـــــامج اليوم الأولمبي المدرسي.

وتم التوقيع بمقر الشركة في الريـاض بحضور الأمير خالد بن بندر بن مساعد المدير التـنـفـيذي لإدارة العــلاقات الدولية باللجنة الأولمبيــــة، وعبد الله الغامدي الرئيس التنفــيذي للجنة، والدكتور محمد الــزغـيـــبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخـــبرات والكــفــــاءات بين الطــــرفين، بما يعزز العمل على تطــوير الألعاب الريـــاضية الأولمبـــية في التعليم العام، ونشرها في المجتمع السعــــودي، عبر البرنامج الذي يستهدف قرابة الـ 65 ألف طالب من المرحلة الابتدائـيــــة يمثــلون 160 مدرسة في جميع الإدارات العـــامة والبالغ عددها 16 إدارة تعليمية على مستوى السعــــودية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من توفير بيئة مثالية ومحفزة لصناعة أجيال رياضية تساعد في تحقيق التميــز الرياضي على الصعيدين المحلي والعالمي.