6 ساعات تختبر 700 موهبة في القادة

تغطية - خالد الرشيد | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

بدأت لجنـة اكتــشاف المواهب مساء أمس الخميس اختبار اللاعبين الموهوبين من مواليد السعودية في مدينة الرياض وذلك في ملعب إعداد القادة.

وأشرف نواف التمياط ومحيسن الجمعان وحمزة إدريس وفؤاد أنور أعضاء اللجنة، إضافة إلى المساعدين إبراهيم العيسى ومحمد أمين وطلال المشعل على إجراءات الاستقبال والاختيار التي جرت بشكل تنظيمي في اليوم الأول.



وكان مشروع اكتشاف اللاعبين المواهب من مواليد السعوديـــة قد تم تدشينه الأسبوع الماضي في جــدة واستمر ثلاثة أيام وانتهى إلى اختيار 70 موهوباً من المتقدمين، منهــم 4 حراس مرمى، و36 لاعباً في خط الوسط، فيما اختارت 18 لاعباً في خط الدفاع، كما اختارت 18 لاعباً في خط الهجوم.



جنسيات كثيرة

بلغ عدد الحـــضور في اليـــــوم الأول أمس 700 موهبة من مختلف الجنسيات، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الجمعة حضور أعداد أكبر.



6 ساعات اختبارات

أجريت الاختبارات أمس لمدة 6 ساعات متواصلة، وتضمنت إجراء مناورات على كامل ملعب إعداد القادة، كشفت عن مواهب كثيرة.



آلية الاختبار

اتبعت اللجنة أمس آلية اختيار اللاعبين بتوزيعهم إلى مجمـــوعات بحسب الفئة العمرية، فيما خضع حراس المرمى إلى اختبار خاص.



غداً آخر موعد

قررت اللجنة بشكـل مبدئي أن يكون غداً السبت آخر موعد لاختيار اللاعبين الموهـــوبين، حيث سيتـم اختيار 30 موهـوباً من مدينة الرياض قبل التوجه إلى الأحساء.