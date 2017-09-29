اختيار لاعب الدوري اليوناني

| Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

اختــارات لجنة اكتشاف المواهب من مواليد السعوديــة مساء أمس الخميس في الرياض ما يقرب من 70 لاعباً موهوباً.

ومن بين الذيــن تم اختيارهم المصري أحمد أشرف بعد تقديمـه مستوى مميزاً نال إعجاب أعضاء اللجنة.

وكان أشرف قد لعب في الدوري اليوناني الممتـاز مع فريق إيراكليس لمدة عــام قبل أن يوقف الاتحاد الدولي "فيفـا" الدوري اليونـاني في الموسم الماضي بسبب ديون الأندية.

وبيّن لـ "الرياضية" أشرف ابن الـ 24 ربيعاً عن سعادته الكبيرة باختيار اللجنة له، مؤكداً أن حلمه اللعب للأندية الكبيرة في السعودية.