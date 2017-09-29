اليوم.. سباق مشي في الطائف

الطائف ـ واس | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع "هايكنج الطائف"، اليوم الجمعة، سباقاً لرياضة المشي، ضمن فعاليات اليوم العالمي للمشي، وذلك بحديقة الفيصلية في الحوية.

ويأتي تنظيم السباق في إطار سعي اتحاد الرياضة المجتمعية لتعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط الرياضي في المجتمع، داعياً المواطنين والمقيمين بمحافظة الطائف للمشاركة في البرنامج مشيراً إلى أن الحضور عند الساعة الخامسة عصراً.

وتسعى الهيئة العامة للرياضة إلى إضافة مليون مشارك إضافي في الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال مبادرات عدة تم اعتمادها في رؤية المملكة 2030 كجزء أساسي من مقومات المجتمع الحيوي.