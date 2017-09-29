القادسية يحتفظ بصدارة الدوري الأولمبي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 00:00 am

احتفظ فريق القــــادسية الأولمبي لكرة القدم بصدارة الدوري بفوزه أمس على الجيل 2ـ0 في الجولة الثالثة ليرتفع رصيد القــــادسيــة إلى 9 نقاط وبقــي الجيل في المركز الأخير بدون نقاط.

وأسفرت بــاقي مبــاريات الجولة عن فوز الهلال على الخليج 2ـ1 والفيصلي على الشباب 1 ـ 0 وتعادل الفتح مع النصر 1ـ1.

وبهذه النتــــائج يحتل الهلال المركز الثـــاني بـ 7 نقاط يليه بفارق الأهــداف عن الفيـصلي الثــالث، ثم الشباب رابعاً بفارق الأهــداف عن الأهـــــلي "الخامس" والاتحـاد " الســـادس" ولكل منهم 4 نقــاط ثم الأنصار سابعاً بفارق الأهــداف عن هجر "الثــامن" والخــلـيـج "التــاسع" ولكل منهم 3 نقاط، ثم الباطن والفتح في المركزين العــاشر والـ11 وبنقطتين، والنصر الـ12 بنقطة واحدة ثم أحد والجيل في المركزين الـ 13 والـ 14 دون نقاط.