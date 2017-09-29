مورينيو: بوجبا سيغيب حتى نهاية العام

مانشيستر - رويترز | Friday, 29 September 2017 - 14:26 pm

‭‬‬أقر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، بأن لاعب الوسط بول بوجبا سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية.



وتعرض بوجبا للإصابة خلال فوز يونايتد 3-0 على بازل في دوري أبطال أوروبا خلال وقت سابق هذا الشهر.



وقال مورينيو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري غداً السبت: "إنه مصاب ولن يتمكن من اللعب، وليست إصابة تبعث بالأمل كما هو الحال مع (أنطونيو) فالنسيا و(فيل) جونز".



وأضاف: "أتمنى مشاهدة فالنسيا وجونز في المران، وأن نجد رد فعل إيجابي".



ولم يحدد مورينيو موعداً لعودة بوجبا، لكنه قال إنه يتوقع أن يغيب لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 24 عاماً مثل زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو حتى نهاية العام بسبب الإصابات.



وتابع: "لا أتحدث عن الإصابات طويلة الأمد، لا أفكر في لاعبين مثل إبرا وبوجبا وروخو الآن".