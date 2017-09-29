حادث سير يغيب أجويرو عن مواجهة تشيلسي

لندن - رويترز | Friday, 29 September 2017 - 13:57 pm

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أصيب بكسر في أحد الأضلع بعد تعرضه لحادث سير في هولندا، وسيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت.



وكان أجويرو (29 عاماً)، الذي سجل ستة أهداف في ست مباريات في الدوري هذا الموسم، يحضر حفلاً موسيقياً في أمستردام في يوم عطلته وكان في سيارة أجرة اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.



وقال جوارديولا للصحفيين، إنه لم يتحدث حتى الآن مع أجويرو، الذي سيخضع لفحوص تحت إشراف أطباء النادي فور عودته إلى إنجلترا اليوم الجمعة.



وأضاف: "سأتحدث معه في وقت لاحق اليوم، لكنني أعرف أنه بخير لكنه لن يشارك في لقاء الغد".



وتابع: "الانطباع الأول لدينا أنه مصاب بكسر في أحد الأضلع، لكن لا نعرف حالياً المدة التي سيغيبها عن الملاعب".



وقال متحدث باسم شرطة أمستردام: "بسبب وجود منحنى بسيط في الشارع في مكان الواقعة، ربما فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة ما تسبب في وقوع الحادث".



وأكد المتحدث: "نقل شخصان إلى المستشفى كإجراء احترازي لمراقبة حالتيهما، ولم نسمع أي جديد عن حالة كل منهما".



ونشر أجويرو صورة عبر تطبيق إنستجرام في وقت سابق تجمعه بالمغني الكولومبي مالوما، ووجه له الشكر على دعوته للحفل.



وكتب نادي أجويرو السابق اندبندينتي الأرجنتيني على تويتر: "نتمنى لك الشفاء العاجل والصحة، اندبندينتي معك في هذا الموقف الصعب".



ويعاني سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع مانشستر يونايتد، من الإصابات، بعد أن كشفت الفحوص عن إصابة المدافع بنيامين ميندي بتمزق في أربطة الركبة اليمنى.



وقال جوارديولا إن لاعب منتخب فرنسا سيخضع لجراحة وسيغيب عن اللعب حتى أبريل نيسان المقبل.



وأقر بحاجة القائد فينسن كومباني لمزيد من الوقت للتعافي رغم انضمامه لتشكيلة منتخب بلجيكا.



وأوضح جوارديولا: "مستحيل أن يلعب كومباني فهو لم يشارك في أي حصة تدريبية معنا منذ شهر، ولن يلعب بالطبع مع بلجيكا".



وكان من المفترض أن يشارك أجويرو مع الأرجنتين في أخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2018 أمام بيرو والإكوادور في الخامس والعاشر من أكتوبر تشرين الأول المقبل.



ويحتاح المنتخب الأرجنتيني لتحقيق نتيجتين إيجابيتين، إذ يحتل حالياً المركز الخامس الذي يفرض على صاحبه خوض جولة فاصلة في مواجهة نيوزيلندا للفوز بمكان في النهائيات التي ستقام في روسيا.