عمر خربين يفوز بهدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا

كوالالمبور - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 15:46 pm

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، فوز السوري عمر خربين لاعب نادي الهلال بجائزة هدف الأسبوع، المقدمة من شركة اليانز، وذلك في مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017.



جاء ذلك بعد التصويت الذي أجراه الاتحاد الآسيوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم ترشيح أربعة أهداف، وفق التالي:



هدف عمر خربين لاعب الهلال على وبيرسيبوليس(هدفه الثالث).

هدف ياسر الشهراني لاعب الهلال على بيرسيبوليس.

هدف هالك لاعب شنغهاي على أوراوا ريد دايموندز.

هدف يوسوكي كاشيواغي لاعلب أوراوا ريد دايموندز على شنغهاي.



يشار إلى أن عمر خربين سجل هاتريك في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مما جعله يحقق أفضل لاعب في المباراة، ويحقق جائزة تويوتا لأفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا2017.