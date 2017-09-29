النصر والاتحاد والأهلي يحافظون على صدارة الناشئين

الرياض - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 19:14 pm

أقيمت اليوم الجمعية 6 مباريات ضمن الجولة الثانية لمسابقة كأس الاتحاد السعودي للناشئين لكرة القدم، حيث خسر الروضة من الاتفاق (0-3)، والفتح من الاتحاد (0-1)، وفاز الأهلي على القادسية (3- 0) وخسر الشباب من النصر (1-6)، وخسر الرائد من الهلال (0-1) وتعادل الوحدة وهجر (0- 0).



ومع نهاية الجولة تصدر النصر المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يليه الاتفاق في المركز الثاني بـ4 نقاط، والشباب ثالثاً بنقطة واحدة، وأخيراً الروضة في المركز الرابع بدون نقاط.



وجاء الاتحاد في صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط يليه الفتح في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الوحدة بنقطة واحدة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن هجر الذي احتل المركز الرابع.



وتصدر الأهلي المجموعة الثالثة بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال الثاني، والرائد والقادسية في المركزين الثالث والرابع على التوالي بدون نقاط.