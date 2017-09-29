الفيحاء يحقق أول انتصاراته على حساب أحد

المدينة المنورة - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 20:22 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أول انتصاراته في دوري الأضواء، بعد تغلبه مساء اليوم الجمعة على ضيفه أحد بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل الكولومبي أسبرلا لاعب فريق الفيحاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 56 من عمر شوط المباراة الثاني.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى النقطة الخامسة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد أحد عند ثلاث نقاط في المركز الـ12.