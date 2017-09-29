بقرار دياز.. الهلال يواجه القادسية بالبدلاء

الرياض - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 20:32 pm

استبعد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال كل من عبدالله المعيوف، وأسامة هوساوي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالملك الخيبري، وسلمان الفرج وعمر خربين، ونواف العابد، عن تدريبات الفريق اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة ضيفه القادسة غداً السبت، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وجاء قرار الاستبعاد من الأرجنتيني رامون دياز نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية، باستثناء العابد الذي يواصل البرنامج التأهيلي الخاص به.





يشار إلى أن الفريق الأزرق واجه يوم الثلاثاء الماضي بيروزي الإيراني ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2017، في لقاء أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، انتهى بانتصار الهلال برباعية نظيفة.