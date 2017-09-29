مساعدا مارفيك يراقبان الشباب والنصر

الرياض - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 21:17 pm

تواجد مساعدا فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق، مساء اليوم الجمعة في منصة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك لمشاهدة قمة الجولة الخامسة والتي تجمع الشباب والنصر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يفصح المساعدان عن سبب تواجدهما في ملعب المباراة.



وكان عقد مارفيك انتهى مع نهاية مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن قاد الأخضر لخطف البطاقة الثانية، والتأهل مباشرة إلى المونديال.



وعين الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني باوزا مدرباً للأخضر خلفاً للهولندي.