النصر يكسب الشباب تحت أنظار كارينيو

الرياض - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 22:02 pm

عاد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر لطريق الانتصارات، تحت أنظار الأوروجوياني دانيل كارينيو مدربه السابق والذي سيشرف في الفترة المقبلة على فريق الشباب، حيث انتصر مساء اليوم الجمعة على مضيفه الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وسجل اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب النصر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 67، من كرة ارتدت من حارس الشباب ليسكنها فوزير الشباك، حيث سجل أول أهدافه مع ناديه النصر.



هذا وشهدت المبارة خروج اللاعب عبدالله الأسطاء لاعب النصر مصاباً عند الدقيقة 30، بعد احتكاكه مع مهاجم الشباب محمد بن يطو على كرة هوائية، ومع بداية الشوط الثاني طرد فهد المرداسي حكم اللقاء، مدافع الشباب عبدالله الفهد بعد أن منحه الإنذار الثاني في المباراة عند الدقيقة 50.



وبهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة السادسة في المركز التاسع.