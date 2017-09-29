الهلال يأمل في استعادة صدارته أمام القادسية.. والأهلي يستضيف الرائد في الجوهرة

الرياض - الرياضية | Friday, 29 September 2017 - 22:24 pm

يسعى فريق الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، إلى استعادة صدارة الدوري، عندما يستضيف فريق القادسية مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وكان الهلال قد تعادل أمام الاتحاد إيجاباً 1-1 في الجولة الماضية، بعدما استهل الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، ويطمح إلى كسب النقاط الثلاث للعودة إلى الصدارة بعد تعادل الباطن في لقاء أمس الخميس أمام الفتح، ووصوله إلى النقطة العاشرة في المركز الأول، متفوقاً على الهلال الذي يملك ذات الرصيد.



ويدخل الهلال هذه المباراة في أفضل حالاته الفنية والمعنوية، بعدما وضع قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه الكبير على بيرسيبوليس الإيراني 4- 0 يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في ذهاب نصف النهائي.



وفي المقابل القادسية الذي يقع في المركز السابع برصيد 7 نقاط خلف الأهلي والاتحاد والفيصلي بفارق الأهداف، لن يكون خصماً سهلاً، فهو يتطلع بدوره إلى استعادة توازنه بعد تعادله مع الفيصلي 1-1 في الجولة الماضية.



وفي المباراة الثانية يواجه الأهلي أمام ضيفه الرائد صاحب المركز الأخير، حيث يسعى الأهلي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، إضافة ثلاث نقاط تعيده إلى المركز الثالث الذي فقده بعد تغلب النصر على الشباب مساء أمس الجمعة، فيما يطمح الرائد الأخير بنقطة واحدة إلى الهروب من المركز الأخير وتحقيق أول فوزه له بالدوري.



وضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، يواجه الفيصلي صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، فريق الاتفاق صاحب المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، وتظل الطموحات متشابهة بين الفريقين في ظل المستوى الفني المتباين بينهما، فكل يسعى إلى حصد النقاط الثلاث.