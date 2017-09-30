الدراج عسيري يبدأ العلاج

الدمام - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

يبدأ سلطان عسيري لاعب المنتخب السعودي للدراجات، أحد لاعبي النخبة، اليوم السبت مرحلة العلاج الأولية، إثر الإصابة التي تعرض لها في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية، التي اختتمت منافساتها قبل عدة أيام في "عشق أباد".

وتعرض عسيري لحادثة تصادم في الأمتار الأخيرة في سباق الدراجات، بعد أن كان قريباً من إحراز الميدالية البرونزية، ووقع التصادم بين متسابقين من منتخبي كازاخستان وأوزبكستان، أصيب من خلاله سلطان عسيري بكسر في الحوض وبآخر في عظم الترقوة، أجبراه على العودة إلى أرض الوطن على كرسي متحرك وفقدان الحركة الطبيعية خلال الأيام الماضية.

وكشف لـ"الرياضية" عسيري عن أنه لم يتمكن من تجاوز الحادث بسبب سرعة السباق وقوة المنافسة.

وقدم عسيري شكره للطاقم الطبي في اللجنة الأولمبية العربية السعودية بقيادة محمد حكمي ومضحي الدوسري مساعد مدرب منتخب الدراجات، اللذين لازماه منذ وقت الحادث حتى وقت وصوله السعودية.