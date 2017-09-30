فنية الاتفاق تحدد مصير يسيتش

الدمام - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

وضعت اللجنة الفنية في نادي الاتفاق، الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي تحت مجهر المراقبة، بعد الخسارتين المتتاليتين في الجولتين الثالثة والرابعة في دوري المحترفين السعودي، من القـادسـية والشباب على التوالي.

وناقشت اللجنة التي تضم فـي عضويتهـا صالح خليفة وسمير هلال لاعبي الاتفاق والمنتخب السعودي السابقين، ومحمد الدوسري مدير الكرة السابق بالنادي، المدرب حول الأسباب التي أدت إلى الخسارتين.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر في النادي الشرقي، أن لقاء الاتفاق مع الفيصلي اليوم في المجمعة ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي سيكون جرس إنذار للصربي يسيتش مالم يظفر بنتيجة إيجابية والعودة من جديد لجمع النقاط.

وقالت المصادر ذاتها:"الوقت صعب جداً لاتخاذ قرار بتغيير المدرب في الاتفاق، إلا أن النتائج هي من ستحكم مصير الصربي مع وجود خيار لتمديد الفرصة وتصحيح الأخطاء وعدم الاستعجال حتى لا تتكرر أخطاء الموسم الماضي، عندما تمت إقالة التونسي جميل القاسم بعد الجولة السابعة من عمر المنافسة".

من جهة أخرى، حددت إدارة نادي الاتفاق بعد غد الإثنين موعداً لعقد الجمعية العمومية. وكان الاتفاق عقد قبل شهرين جمعيته العمومية السنوية، وفيها حدد مصاريف ومداخيل النادي خلال الموسم الجاري، وتم الإعلان عن توقعات بعجز نحو ثمانية ملايين ريال.