..ويوافق على مغادرة ماتشادو

حفر الباطن - طلال القطيني | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

غادر أمس البرتغالي خواكيم ماتشادو مدرب فريق الباطن الأول لكرة القدم متجهاً إلى بلاده في إجازة قصيرة مدتها أربعة أيام.

وكان البرتغالي ماتشادو تقدم بطلب إجازة لزيارة عائلته في البرتغال على أن يعود للإشراف على تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل.

كما منح ماتشادو لاعبي الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يشرف مساعده راؤول على بداية التدريبات إلى حين عودته.

من جانب آخر، تقرر أن يغادر الفريق الخميس المقبل إلى المنطقة الشرقية لإقامة معسكر تدريبي مغلق يستمر حتى موعد مباراة الفريق الدورية أمام الاتفاق ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.