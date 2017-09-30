بعد الهلال.. "تانيا" توقع مع النصر

الرياض – مازن العسرج | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

توقع إدارة نادي النصر عقد رعاية مع شركة "تانيا" للمياه لمدة موسم واحد قابل للتجديد في 8 أكتوبر المقبل وفق مصادر خاصة بـ"الرياضية".

واتفق الطرفان على كافة التفاصيل للرعاية قبل أسبوعين وتم توقيع عقد مبدئي بهذا الشأن.

وسيعقب توقيع العقد مؤتمر صحافي يكشف خلاله الطرفان تفاصيل عقد الرعاية.

ووفق المصادر ذاتها، ستكون "تانيا" المياه الحصرية للنادي إضافة إلى إدراج مياه خاصة باسم النادي في الأسواق التجارية الكبرى على أن يظهر شعار الشركة في المباريات التي يستضيفها الفريق النصراوي.

وكان نادي الهلال قد وقع أمس الأول عقداً مماثلاً مع شركة تانيا للمياه لمدة موسمين بحضور المهندس عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال والمهندس شويمي بن عجيان آل كتاب رئيس مجلس إدارة شركة تانيا للمياه.