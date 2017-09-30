وديا.. الباطن ينهي علاقته مع مهاوي

حفر الباطن - طلال القطيني | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

قررت إدارة الباطن إنهاء علاقتها مع العراقي علاء مهاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد اجتماع بين الطرفين أمس.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر مقربة أن الاجتماع انتهى إلى إلغاء عقد اللاعب الممتد موسما دون أن يدفع الباطن الشرط الجزائي.

وبينت المصادر ذاتها أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب العراقي، عجلت بقرار إنهاء الارتباط معه.

وكان مهاوي تعاقد مع الباطن في يوليو الماضي وشارك في الجولتين الأولى والثانية، قبل أن يتعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية منعته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وعاد مهاوي للمشاركة في التدريبات، وتعرض لإصابة في العضلة الضامة قبل مباراة الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.