الإثنين .. الأخضر يقص تحضيرات المونديال

جدة - أحمد اللوقان | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

ينطلق بعد غد الإثنين معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مدينة الرياض، بقيادة الأرجنتيني باوزا المدرب الجديد، الذي طلب انضمام جميع اللاعبين دون استثناء.

ويعد هذا المعسكر الأول من نوعه منذ تأهل الأخضر السعودي في 5 سبتمبر الجاري إلى نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل.

وسيمتد المعسكر إلى تسعة أيام، ويبدأ في ٢ أكتوبر ويستمر حتى 10 من الشهر ذاته.

وسيلعب الأخضر خلال المعسكر مباراتين تجريبيتن، الأولى في ٧ أكتوبر أمام جامايكا والثانية أمام غانا في آخر أيام المعسكر.