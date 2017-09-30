كلاتنبيرج يلغي تقييم الحكام الأجانب

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

ألغى الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تكليف مقيمي حكام للمباريات التي يديرها طواقم تحكيمية أجنبية.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن كلاتنبيرج يهدف من هذا الإجراء إلى توفير مبالغ مادية لخزينة اتحاد الكرة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدم إلمام بعض مقيمي الحكام باللغة الإنجليزية شجع كلاتنبيرج على قرار الإلغاء.

وكان كلاتنبيرج قد ألغى تكليف علي المطلق في مباراة الأهلي مع النصر التي أقيمت في الجولة الثالثة وأدارها حكام أجانب. كما ألغى تكليف حسين المغامسي في مباراة الرائد مع التعاون التي أقيمت في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. وطالب كلاتنبيرج من محمد النوفل المسؤول عن مقيمي الحكام عدم تبليغ المقيمين بالتكاليف.

يذكر أن فكرة عدم تكليف مقيمي حكام لمباراة يقودها حكام أجانب، قوبلت بالرفض من أعضاء اللجنة في اجتماع لجنة الحكام في منتصف أغسطس الماضي.