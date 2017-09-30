المواهب كثيرة

| Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

أكد خالد الخضر مدير المركز الإعلامي لرابطة الأحياء، مساعد أعضاء لجنة استكشاف المواهب في الرياض، أن قرار هيئة الرياضة بالاهتمام بمواهب مواليد السعودية قرار مهم.

وقال لـ"الرياضية" الخضر: لليوم الثاني على التوالي شهدنا أعدادا كبيرة وكثيرة واختياراً للموهوبين من جميع الجنسيات، وهذا ما كنا نتمناه منذ وقت طويل.

وأضاف: قمنا بدعوة موهوبي الأحياء والأندية من مواليد السعودية، لوقوف اللجنة على قدراتهم وإمكاناتهم الفنية بجانب بقية المتقدمين، وتم اختيار عدد جيد منهم، ولاشك أن هذا القرار سيفيد الرياضة السعودية بشكل كبير مستقبلا.