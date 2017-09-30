مواهب المواليد.. المتقدمون 1700.. والناجحون 140

تغطية - خالد الرشيد | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

حددت لجنة استكشاف المواهب غداً الأحد موعدا للفرز النهائي للاعبين الموهبين من مواليد السعودية في مدينة الرياض، وذلك على ضوء الاختبارات التي يحتضنها ملعب إعداد القادة منذ بداتها أمس الأول الخميس.

وتم اختيار ما يقارب 140 موهوباً خلال اليومين الماضيين، وستستمر الاختبارات اليوم السبت كآخر موعد لاستقبال الموهوبين، على أن يتم اختيار 30 لاعباً بشكل نهائي من الرياض.

وكان 38 لاعباً موهوبا من أحياء الرياض قد شاركوا خلال اختبارات اللجنة في اليومين الماضيين، وتم اختيار 15 لاعباً منهم بعد وقوف اللجنة على مستوياتهم الفنية.

وكانت لجنة اكتشاف المواهب قد تابعت أمس اختبار 1000 موهبة ليبلغ عدد الذين تم اختبارهم حتى أمس 1700 من مختلف الجنسيات.