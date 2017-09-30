5 آلاف في يوم المشي العالمي

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 00:00 am

نظمت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس الجمعة، فعالية رياضية بمناسبة اليوم العالمي للمشي في الرياض وجدة والجبيل، وذلك تعزيزاً لدورها في تنمية الرياضة المجتمعية وتفعيل ممارسة ونشر الرياضة بين أوساط المجتمع، ليكون مجتمعاً حيوياً وصحياً.

وقام المشاركون في الفعالية بالمشي لمسافة 2 كم، وخصصت عدة جوائز تحفيزية للمشاركين من مختلف الأعمار.

وجرت الفعالية المخصصة لمدينة الرياض في منتزه الملك عبدالله بحي الملز، بحضور عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش وكيل الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بينما أقيمت فعالية مدينة جدة في ممشى حي الرحاب، وبلغ عدد المشاركين في هذه الفعالية التي تقام للمرة الثانية بالشراكة مع وزارة الصحة 5000 مشارك، فيما أقيمت في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض فعالية مماثلة خاصة بالنساء.