زيدان: رونالدو سيجدد عقده مع ريال مدريد

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 16:38 pm

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم ان "لا مشكلة" بين مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والنادي لمناقشة تمديد عقد الأخير وأن الأمور "ستكون على ما يرام".



وقال زيدان السبت في مؤتمر صحافي عشية استقبال اسبانيول برشلونة في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "النقاش، بين النادي وكريستيانو، وأعتقد بأنه كما هي الحال دائما، ستكون الأمور على ما يرام. لن يكون هناك أي مشكة بين النادي وكريستيانو او كريستيانو والنادي".



وكان رونالدو وقع عقدا جديدا قبل أقل من سنة، في نوفمبر 2016، يمتد حتى عام 2021، مع راتب سنوي قدرته الصحافة بـ 23,6 ملايين يورو سنويا.



لكن بطل جائزة الكرة الذهبية أربع مرات والمرشح بقوة لنيل الخامسة نهاية العام الجاري، ترك الشكوك تحوم حول بقائه في النادي الملكي في الصيف بعد اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب في إسبانيا.



وقال اللاعب البالغ 32 عاما انه يشعر بالاضطهاد ويحب العودة الى انكلترا حيث حمل الوان نادي مانشستر يونايتد بين 2003 و2009.



وعما اذا كان يريد رفع راتبه لتعويض غرامات محتملة من القضاء الإسباني، قال رونالدو هذا الاسبوع "هذا السؤال يمكن لرئيس النادي (فلورنتينو بيريز) ان يجيب عليه افضل مني.. انا سعيد والامور تأتي دوما بشكل طبيعي".