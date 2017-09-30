فيصل بن تركي يطمئن جماهير النصر على الأسطا

الرياض - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 17:07 pm

طمأن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أنصار ناديه، على إصابة عبدالله الأسطا مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والذي تعرض لإصابة خطيرة في مباراة فريقه أمام الشباب أمس الجمعة، حيث خرج من ملعب المباراة إلى المستشفى مباشرة، حيث أوضحت الفحوصات التي أجراها الأسطا وجود كسر في مقدمة عظمة جمجمة الرآس من الجهة اليسرى.



وكتب الأمير فيصل بن تركي في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله، أحب أطمئن الجميع على الكابتن عبدالله الأسطا، أجرى الإشاعة اليوم على موقع الإصابة، ولا وجود لمضاعفات ولله الحمد".