نيمار وكافاني يقودان سان جيرمان لاكتساح بوردو

باريس - الألمانية | Saturday, 30 September 2017 - 18:55 pm

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا والأوروجوياني إدينسون كافاني ممارسة هوايتهما في هز الشباك وتعانق اللاعبان أمام الجماهير وقادا فريقهما للفوز الكاسح 6/2 على بوردو اليوم السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأكد سان جيرمان مجدداً إصراره على استعادة لقب المسابقة حيث استأنف انتصاراته في المسابقة بعد التعادل مع مونبلييه في الجولة الماضية وحقق الانتصار السابع له مقابل تعادل واحد في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.



وعزز سان جيرمان انطلاقته وانفرد بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام موناكو حامل لقب المسابقة وصاحب المركز الثاني.



وفي المقابل، مني بوردو بالهزيمة الأولى له في المسابقة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث.



وحسم سان جيرمان المباراة تماماً في شوطها الأول حيث أنهاه لصالحه 5/1.



وجاءت أهداف سان جيرمان عن طريق نيمار في الدقيقتين الخامسة والدقيقة 40 من ضربة جزاء، وكافاني وتوماس مونييه والألماني جوليان دراكسلر وكيليان مبابي في الدقائق 12 و21 و45 و58، فيما سجل يونس سانخاري ومالكولم دي أوليفيرا هدفي بوردو في الدقيقتين 31 و90 من ضربة جزاء.