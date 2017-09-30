الفيصلي يزيد أوجاع الاتفاق بثلاثية

المجمعة - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 20:56 pm

زاد فريق الفيصلي من أوجاع الاتفاق، بعد تغلبه عليه مساء اليوم السبت بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



وافتتح الفيصلي التسجيل عن طريق اللاعب منصور حمزي عند الدقيقة 14، فيما أضاف اللاعب عمر عبدالعزيز الهدف الثاني عند الدقيقة 59، فيما ختم مسلسل الأهداف اللاعب إسلام سراج عند الدقيقة 90+3.





وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى عشرة نقاط في المركز الثاني، فيما ظل الاتفاق على نفس رصيده السابق بـأربعة نقاط، في المركز الثاني عشر.