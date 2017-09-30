الآسيوي يعتمد عقوبات الاتحاد العربي على الفيصلي الأردني

الرياض - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 21:51 pm

عممت لجنة الانضباط بالاتحادالآسيوي مساء اليوم السبت، العقوبات التي فرضها الاتحاد العربي لكرة القدم، عقب أحدث نهائي البطولة العربية بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي، حيث أرسلت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي خطاباً إلى الاتحاد الأردني وصورة منه إلى نادي الفيصلي يؤكد أن العقوبات التي فرضت على اللاعبين ستعمم على كافة المباريات المحلية والإقليمية والقارية بالإضافة إلى مباريات المنتخب الأردني.



يشار إلى أن الاتحاد العربي فرض بعد أحداث النهائي عدة عقوبات بعد الأحداث التي صاحبت نهائي البطولة العربية، وشملت العقوبات فرض غرامة مالية بـ200 ألف دولار، وتحمل نادي الفيصلي التعويضات الناجمة عن الأحداث والتلفيات التي حدثت في المقاعد، وغيرها من الخسائر التي سيتم حصرها في الأيام المقبلة، إضافة إلى إيقاف وتغريم مدير الفريق وخمسة لاعبين، لثبوت إدانتهم بالاعتداء على الحكم، والفوضى التي أحدثها هذا التصرف.