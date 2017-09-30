الفنزويلي ريفاس يقود بدلاء الهلال إلى الصدارة

الرياض- الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 22:25 pm

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقدم الهلال عن طريق لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو عند الدقيقة 12 من الشوط الأول، فيما عادل للقادسية اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة 51، وسجل هدف الفوز للهلال اللاعب الفنزويلي ريفاس عند الدقيقة 59 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة الـ13 في المركز الأول، فيما تجمد رصيد القادسية عند النقطة السابعة في المركز السابع.



ويلاقي الهلال في الجولة المقبلة نظيره الرائد في 30 أكتوبر، فيما يلعب القادسية أمام الفتح في 13 أكتوبر.