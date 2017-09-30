خماسية الرائد تطير بالأهلي إلى الوصافة

جدة - الرياضية | Saturday, 30 September 2017 - 22:22 pm

اكتسح النادي الأهلي ضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي.



وتقدم الأهلي أولاً عن طريق لاعبه البرازيلي ليونادرد دا سوزا عند الدقيقة الثالثة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وحيد، ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف السوري عمر السومة هدف الأهلي الثاني عند الدقيقة 46، فيما أضاف الهدف الثالث لصالح الأهلي لاعبه صالح العمري عند الدقيقة 57، ليعود عمر السومة من جديد ويضيف الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 63، واستطاع صقر عطيف تقليص النتيجة عندما سجل للرائد هدفين في أقل من عشرة دقائق 70 و87، ، ليضيف حسين المقهوي هدف الأهلي الخامس عند الدقيقة 2+90، قبل أن يضيف المصري محمود شيكابالا هدف الرائد الثالث عند الدقيقة 4+90.



هذا وشهدت المباراة طرد لاعب الرائد سلطان السوادي من المباراة، بعد أن منحة تركي الخضير حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 82.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الأخير.