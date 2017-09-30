نواف بن سعد: دياز محبط من جماهير الهلال

| Saturday, 30 September 2017 - 23:41 pm

علق الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال، على ماقام به الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على ما أثار غضبه أثناء المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة التي جمعته بضيفه القادسية، وانتهت لصالح الأزرق 2-1، حيث اكتفى الأرجنتيني أثناء المؤتمر قائلاً: " لن أعلق عن هذه المباراة، وبعد نهاية البطولة الآسيوية أقرر البقاء أو الرحيل مع الهلال".



وأوضح رئيس النادي العاصمي سبب غضب دياز في المؤتمر الصحفي قائلاً: "دياز محبط من عدد الجماهير الحاضرة في مواجهة القادسية، وصافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين".



وأضاف: "دياز أوضح لي بعد مواجهة القادسية، أن تصريحه كان في لحظة غضب، كما أكد أنه يحترم العقود ومستمر مع النادي".



وعن رأيه في ماتياس، أكد الأمير: "هذا سؤال يوجه للمدير الفني".