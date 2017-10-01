.. التحقيقات تؤجل عقود الرعاية

جدة ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

أرجأت إدارة نادي الاتحاد الإعلان عن توقيع عقد رعاية مع إحدى الشركات الخاصة إلى حين انتهاء التحقيقات في ملف النادي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكانت لجنة الاستثمار في النادي قد حددت اليوم موعداً للكشف عن أولى رعايات النادي، قبل أن تلغي الإدارة المؤتمر الصحفي خلال بيان صحفي مساء أمس عبرت من خلاله عن شكرها لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه بالملف الاتحادي بكافة جوانبه، ومتابعته المستمرة لتفاصيله. وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الإدارة ومن منطلق حرصه على زيادة مداخيل النادي وجود عدد من الملفات الاستثمارية تصب في مصلحة الكيان الاتحادي تمت دراستها ولن يتسنى لها الإعلان عنها إلا بعد انتهاء التحقيقات في ملف نادي الاتحاد لدى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب توجيه هيئة الرياضة بما يصب في مصلحة النادي".