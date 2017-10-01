مليونان و500 ألف عائدات مزاد “الخالدية”

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 01 October 2017 - 00:00 am

نظمت أمس إسطبلات الخالدية مزادها السنوي للخيل العربية الأصيلة بحضور الأمير فهد بن خالد بن سلطان وعدد كبير من ملاك الخيل العربية الأصيلة من الإسطبلات والمرابط السعودية والخليجية وتم من خلاله عرض العديد من جياد الجمال والسرعة وكذلك مهور عمر السنة ذات التوليد والسلالات المميزة والنادرة التي تنحدر من فحول عالمية مثل العالمي طويق عامر، بانديروس، ماركيز ورازي الخالدية.

وشهد المزاد تنافساً كبيراً بين الحضور لاقتناء أبرز الجياد المعروضة في المزاد إذ تم عرض 64 جواداً، بيع منها 60 جواداً، وبلغت إيرادات المزاد أكثر من 2 مليون ونصف المليون ريال.

وظفر مربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بأغلى جياد المزاد وهو المهر عساف الخالدية الثاني المنحدر من الفحل ليث الخالدية ابن العالمي طويق وبلغ سعره 160 ألف ريال.